Julia Franhani Reprodução

Publicado 05/10/2021 18:07

Júlia Franhani voltou a negar que tenha traído o ex-participante do BBB21, Lucas Penteado, e revelou que o ex-noivo é usuário de drogas. Ainda se recuperando do abalo psicológico que sofreu, ela também acusou o ator de ter se apropriado do celular e de documentos pessoais.

Em entrevista ao programa 'A Tarde é Sua', nesta terça-feira (5), a maquiadora profissional também revelou que o ex-BBB trocou todas as senhas das suas redes sociais para não ser exposto e não prejudicá-lo na carreira. Lucas tem contrato de dois anos com a Globo e estava cotado' para estrelar uma produção chamada 'É o Fluxo', para o Multishow e Globoplay, sobre o universo do funk e da periferia das principais capitais brasileiras.

Júlia assumiu que mentiu seguidores que eles estavam conversando e que tinham decidido recomeçar. "Ele (Lucas) roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar, para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco (quando acusou de traição) e eu só tentei ajudar chamando o segurança", contou ela. "Além de roubar meu celular e tirar meu acesso das redes sociais, ele está com todos os meus documentos, já pedi para devolver e eles não devolvem", finalizou

No final de semana, o rapper de 24 anos abriu uma live e expôs o rosto de Franhani e de um segurança que tentou ajudá-la após uma briga do casal. Lucas acusou a noiva de traição.