Marcus Bessa - Divulgação

Publicado 05/10/2021 17:51

Aos 21 anos, Marcus Bessa comemora o sucesso de estar duas vezes na TV. Ele encara o personagem Benjamin, na novela 'Gênesis', da Record TV, e interpreta Pedro, em 'Carinha de Anjo', que está em reprise no SBT. Já nas telonas ele está na pele de Zeca, no filme 'Confissões de uma Garota Excluída', pela Netflix.

Pela Record, Marcus está nessa última fase da obra bíblica, 'José do Egito', dando vida ao filho mais novo superprotegido de Jacó e irmão mais novo de José. Após três novelas na Record TV, o jovem foi contratado para mais uma produção na casa, estando completamente feliz por esta nova oportunidade.

No filme, que estreou no último dia 22 de setembro, e é baseado no livro de Thalita Rebouças, ele interpreta Zeca, um personagem homossexual que é o melhor amigo de Tetê (Klara Castanho), e mostra a força do poder da amizade, amor e união.

O ator já tem um currículo bastante recheado e um dos papéis mais marcantes foi no filme 'Ela Disse, Ele Disse', como Léo. Marcus trabalhou ainda em 'Lia' e 'Jezebel', e também mostrou seu lado cantor em singles como Na Sua'.