Publicado 05/10/2021 15:45

Nesta terça-feira (5), Bárbara Evans resolveu tranquilizar seus fãs sobre um probleminha da saúde, que vem sentindo nesses primeiros meses de gravidez: falta de ar. "Vocês me mandam directs assim: 'Bárbara, sempre te vejo nos stories e você parece sempre cansada'. A gravidez está me dando falta de ar. Se eu tomo banho, coisa assim, tenho muita falta de ar. Já conferi pressão, já fiz tudo. Às vezes eu tenho pressão baixa, por isso tenho essa sensação de desmaio, mas não é nada de mais", disse ela, que completou três meses de gravidez do primeiro filho com o marido, Gustavo Theodoro.

Bárbara ainda contou que ficou preocupada e acabou consultando o médico, que disse ser um sintoma normal da gestação. "Faz parte da gravidez. Como eu falo, cada um tem seu corpo e cada um reage de uma forma. Então, nunca compare a sua gravidez com a de ninguém, sempre pergunte para o seu médico o que é ou não para se preocupar", finalizou.