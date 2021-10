Luciana Gimenez - Divulgação

Luciana Gimenez Divulgação

Publicado 05/10/2021 13:11

Luciana Gimenez vai vender mais de 400 peças de seu guarda-roupa pessoal em umbazar beneficente, que será realizado através de uma live shop transmitida nesta quarta-feira (6). As peças estarão à venda com preços entre R$ 9 e R$ 2.199, sendo a mais cara um vestido com mangas de pelo do estilista Vitor Zerbinato.

No desapego de Luciana, estão itens de marcas como Ralph Lauren e Burberry, Martha Medeiros, Dress&Co, Pat Bo, Cris Barros, Zadig&Voltaire, Agilitá e Lilly Sarti. Elas serão vendidas por preços muito abaixo dos originais.

Toda a renda da ação será revertida para projetos educacionais da Associação Agente Cidadão, uma iniciativa humanitária que tem como objetivo principal mobilizar pessoas de diferentes nações para o trabalho voluntário. Além das roupas da apresentadora, o bazar vai contar com doações de grandes marcas brasileiras.