Andréa Sorvetão e ConradoReprodução

Publicado 05/10/2021 10:04

Andreia Sorvetão e o marido Conrado foram os entrevistados do programa 'Cara a Tapa', do jornalista Rica Perrone, no Youtube, e abriram o jogo, pela primeira vez, sobre o desentendimento com Xuxa. O impasse ocorreu após a rainha dos baixinhos dizer em uma live que estava decepcionada e que não os queria perto, pois o casal havia feito um vídeo dizendo que eram héteros e cristãos e também mereceriam fechar contratos publicitários com marcas. “Ela cortou relação. Ela fez uma live dizendo que tinha gente que ela se decepcionou e não queria nem ter perto. Nós ficamos muito assustados com isso, pois um amigo não faz isso com o outro”, disse Conrado.



fotogaleria

No entanto, o cantor fez questão de ressaltar que a apresentadora já o ajudou muito e que, apesar do acontecimento, ele é muito grato. E disse ainda que acredita que o desentendimento tenha rolado por causa de política. “Eu devo muito à Xuxa. Ela me ajudou no início da minha carreira quando precisei, pagou a escola da minha filha, me trouxe de volta para o Rio e me colocou no apartamento dela. Na pandemia eu não tinha condição nem de pagar condomínio e fiquei lá. Ela é muito generosa fez um contrato de quatro anos para gente ficar lá e ficamos sete meses, pois Andrea ganhou um apartamento do pai em herança. Acho que foi de viés político a confusão. Eu sou da direita. Eu acredito no Bolsonaro”, diz.

No bate-papo com Rica Perrone, Conrado seguiu elogiando o Governo Federal e ressaltou que assim como ele, a maioria dos cantores também apoiam Jair Bolsonaro. “Eu não sou cego, estou vendo as coisas acontecerem. A maioria dos cantores são de direita. O pessoal da MPB, eu admiro muito, mas como profissional. Eles receberam dinheiro por ter sido exilado. Eu não perdi amigos, perdi pessoas que defenderam o direito deles. A esquerda nunca defendeu os pobres. O STF é uma vergonha. Querem derrubar o presidente, porque ele não é ladrão. A esquerda não tem argumento, a imprensa é genocida”.

Quando o assunto é política, Andreia Sorvetão relata que não gosta de se aprofundar e pede respeito ao presidente da república: “A hipocrisia não vai fazer parte da vida. Independente do presidente que está lá, o povo elegeu. A pessoa merece um mínimo de respeito. As palavras que falam dele, me fazem mal”.



Conrado disse ainda que é grato à TV Globo, pois abriu as portas no inicio de sua carreira, mas que a emissora de hoje não é a mesma que ele trabalhou e ele prefere estar na Record, RedeTV! e SBT: “Se a Globo me chamar, eu não vou. Não coloco o pé lá”.



Assista a entrevista completa: