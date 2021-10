Nego do Borel - Reprodução de internet

Nego do BorelReprodução de internet

Publicado 05/10/2021 12:52

Nego do Borel foi encontrado pela Polícia Civil em um motel, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (5). A investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) aponta que o cantor e esteve neste mesmo local nas últimas 12 horas, acompanhado por duas mulheres.

Como esta coluna já havia antecipado, nesta segunda-feira (4), dona Roseli Viana, mãe de Nego, chegou a registrar um boletim de ocorrência por conta do sumiço do filho, no início da tarde. A família acredita que o funkeiro esteja enfrentando uma depressão após sua passagem catastrófica pelo reality 'A Fazenda', da Record.



Policiais civis chegaram a ir até Itacuruçá, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, onde Nego do Borel teria sido visto em uma lancha, mas o cantor não foi encontrado.