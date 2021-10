Agustin Fernandez - Reprodução

Agustin FernandezReprodução

Publicado 05/10/2021 17:04

Afastado das redes sociais e do trabalho por alguns dias, Agustin Fernandez revelou que esteve em tratamento numa clínica de saúde natural adventista, após descobrir que sofria da Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. Trata-se de um distúrbio emocional que causa sintomas de estresse, irritabilidade, exaustão extrema e esgotamento físico. A síndrome é resultado da alta demanda de competitividade ou responsabilidade profissional das pessoas. A principal causa desta doença crônica é o excesso de trabalho.

“Quem me acompanha no dia a dia sabe que eu amo trabalhar e que vivo em função de realizar os desejos do meu coração. Nos últimos meses, além de acrescentar novos itens na minha linha, montamos um centro de distribuição nos Estados Unidos para a comercialização internacional da minha marca. Também abri mais duas empresas no Brasil, uma nova marca de cosméticos e uma de marketing para comércios na internet. Com tudo, nos últimos tempos perdi o controle. Eu não estava fazendo nada além de trabalhar. Parei de sair, de ver meus amigos, de fazer exercício físico e até de me alimentar. Estava evitando parar para fazer refeições ou comendo muito rápido para não precisar parar.Somente atendia ligações e respondia quando eram relacionadas a trabalho”, revela Agustin.

Ele conta ainda que foi preciso ter diversas crises antes de dar um basta na carga horária excessiva. “Na semana antes de me afastar totalmente, tive várias crises de ansiedade e por fim uma crise de pânico bem forte, foi horrível. Então entendi que o meu corpo e a minha mente estavam pedindo arrego”, diz.

Ainda segundo o influencer, seu tratamento tem sido com medicações naturais. “A minha médica me apresentou uma opção alternativa e natural para poder ficar bem. Fiquei 7 dias na clínica, no interior de São Paulo, sem celular ou computador, acordando todos os dias às 6h, dormindo às 22h, fazendo atividade física diária, jejum e alimentação totalmente vegetariana. Começamos a tratar todos os sintomas com remédios naturais, tanto a ansiedade quanto a insônia,e desde então voltei a ter qualidade de vida.Já estou de volta aos trabalhos, muito calmo, equilibrado e, acima de tudo, feliz pois de quebra consegui parar de comer carne nas refeições. Espero me manter”, finaliza.