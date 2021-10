Marina Ferrari e Solange Gomes - Reprodução

Marina Ferrari e Solange GomesReprodução

Publicado 05/10/2021 21:48

No início da noite desta terça-feira (5), a produção de 'A Fazenda 13' levou um susto nos bastidores com um descuido da peoa Marina Ferrari na cozinha da sede em Itapecerica da Serra. A influenciadora colocou fogo nos cabelos ao se distrair cozinhando no cooktop e acabou assustando Solange Gomes. A ex-banheira do Gugu tratou de pegar um copo para ajudar a colega de confinamento jogar água nos fios compridos. Em seguida Valentina Francavilla e Tiago Piquilo correram também para socorrer a amiga. "Marina! Queimou o cabelo... Prende esse cabelo, menina!", gritou Sol.