Igor Fernandez e Gabriel - reprodução do instagram

Publicado 02/11/2021 16:47 | Atualizado 02/11/2021 17:23

fotogaleria

"O povo está espumando. Está vendo por que isso é importante? As pessoas morrem por isso todos os dias. Com uma faca na mão, algumas dessas pessoas me matariam. Qual crime eu cometi mesmo?", questionou o ator pelo Instagram Stories ao mostrar diversos comentários homofóbicos. Para responder o amado, o psicólogo Gabriel Soares repostou o questionamento de Igor e completou: "O crime foi amar um ao outro".

Gabriel ainda ressaltou que homofobia não pode ser tolerada. "Galera, homofobia é crime! Inaceitável esses tipos de comentários. Esse foi só um de muitos. Muito triste", escreveu ele, expondo um comentário que dizia "falta de uma surra nesses descarados", escreveu ele, que ainda afirmou que o casal vai tomar medidas legais contra os homofóbicos.