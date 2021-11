Igor Fernandez e Gabriel - reprodução do instagram

Igor Fernandez e Gabrielreprodução do instagram

Publicado 02/11/2021 12:18

Rio - Ator de 'Bom Sucesso' e 'Sob Pressão', da Globo, Igor Fernandez oficializou sua união com o psicólogo Gabriel Soares em um cartório nesta segunda-feira, dia 1. Discretos, os dois, que estão juntos há sete anos, compartilharam o momento nas redes sociais.

fotogaleria

No Instagram Stories, Igor falou sobre a importância de poder formalizar a união e revelou o desejo de fazer um festão de casamento. "Realizamos uma união estável, que é um direito há pouco tempo conquistado por casais homoafetivos. Um passo importante para nós e para o mundo. Ainda pretendemos, um dia, fazer um casório com tudo que tem direito, festão e amigos dando PT. Quando acontecer, vocês estão convidados", escreveu.

Em sua rede social, Gabriel também se manifestou sobre o casamento no civil. "Hoje podemos formalizar nossa união perante a lei através da união estável. Espero de coração que nossos legisladores extremamente omissos no tema passem a nos enxergar. Somos uma família como qualquer outra! Somente em 2011, graças a uma decisão da suprema corte do nosso país, isso se tornou possível. Obrigado a todos que litaram e que seguem lutando por um mundo mais justo."