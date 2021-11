Apresentadora respondeu as críticas dos seguidores - Reprodução

Apresentadora respondeu as críticas dos seguidoresReprodução

Publicado 02/11/2021 11:16

Rio - Adriana Bombom foi criticada nas redes sociais após publicar vídeos fazendo compras em uma loja da Zara. A rede de lojas se envolveu em uma polêmica recentemente por uma loja em Fortaleza ter expulsado de dentro do estabelecimento a delegada Ana Paula Barroso, que é negra. Os seguidores de Bombom criticaram a apresentadora por ter ido ao estabelecimento após esse caso e ela rebateu esses comentários.

fotogaleria "Sou negra e livre", começou a ex-participante de "A Fazenda" em uma publicação no Instagram. Ela também disse que não vai parar de frequentar lugares e estabelecimentos só por causa "do espírito atrasado de algumas pessoas preconceituosas".

Bombom também falou não acreditar que a Zara tenha uma política interna preconceituosa e falou que o ocorrido na loja de Fortaleza foi por conta da ação de funcionários do local. "No caso da Zara de Fortaleza eu também achei a situação lamentável, mas provavelmente ocorreu em razão de atitude pessoal de funcionários despreparados, do que de uma política de uma empresa que tem lojas no mundo inteiro, inclusive na África. Não sei se uma empresa com este porte viria se estabelecer num país como o Brasil, onde praticamente mais da metade da população é mestiça e negra, não é? Ou vocês acham que eles viabilizariam o negócio aqui se quisessem vender roupas só para os branquinhos de raça pura?", disse.

"O racismo existe sim, mas algumas pessoas ficam fazendo ativismo com uma bandeira tão separatista quanto o racismo e se esquecem que, independente de cor, raça ou gênero, a humanidade precisa é de respeito e de convívio", completou a apresentadora.

Por fim, Adriana Bombom criticou a maneira como as pessoas agem na internet. "Internet virou um espaço para pessoas que querem polemizar, mas não mostram de verdade o que elas tem para oferecer, pois muitos só criticam, mas se escondem em seus perfis fechados. Nessa sociedade virtual o ser humano está ficando cada vez mais carente e essa gente está se achando tão pequena, que precisa ficar provando o tempo todo a sua existência neste mundo apenas através das críticas aos outros", finalizou.