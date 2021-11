Priscilla Alcantara - Gabriela Schmidt/ Divulgação

Priscilla Alcantara Gabriela Schmidt/ Divulgação

Publicado 02/11/2021 07:00

Rio - Priscilla Alcantara é sem dúvida nenhuma uma artista versátil. A cantora de 25 anos mudou os rumos da carreira e agora traz uma pegada mais pop em seu novo álbum, “Você Aprendeu A Amar?”, lançado este mês. "Já era uma questão que eu tinha em mente. Agora era o momento ideal", comenta a artista sobre deixar a música gospel.

A artista ainda abre o jogo sobre os comentários de que este seria o trabalho que mais tem 'a cara dela'. "Muitas pessoas estão falando isso. Acho que é mais por eu estar muito a vontade de fazer o que estou fazendo, do jeito que estou fazendo. Acho que é por eu estar muito a vontade nesse lugar, ambiente, com minha voz. Acho que tudo isso faz a galera ter essa leitura", avalia.

fotogaleria

O projeto traz músicas com participações especiais de Emicida, Projota e Lucas Silveira. "Eu escrevi essa música que o Projota participa, 'Meu Sim É Todo Seu', e no segundo verso eu senti que a música ia combinar com ele. E, de uma forma super espontânea, fiz o convite. Ele aceitou. A música era realmente para ter o Projota. Com o Lucas foi a mesma coisa. Com o Emicida foi uma surpresa. O álbum estava finalizado e ele super topou entrar na faixa título, que ele gostou muito. Disse que tinha tudo a ver. A gente abriu o projeto para incluí-lo, óbvio. Porque foi um presente, uma coisa super inesperada, por ser uma pessoa que sempre admirei. Achei que ia demorar um pouco mais pra acontecer esta parceria".



Ao ser questionada se tem uma música queridinha no álbum, Priscilla não titubeou: "Tem algumas que eu amo muito. Amo muito 'Você é um perigo', que é o single, acho que é a música mais solar, enérgica do álbum. Então traduz muito da minha personalidade. E o outro extremo, que é 'Beat Triste', que é uma música que eu amo muito", revela.



Após 13 anos se dedicando a carreira gospel, a artista não faz planos de voltar para esse segmento musical. "Eu concluí o que tinha que fazer lá. Mas eu nunca planejo o que vou fazer no futuro. Nunca digo nunca para algo. Assim como estou vivendo o tempo de agora, só consigo esperar o próximo ciclo pra saber o que ele vai 'pedir' de mim, o que eu vou entregar. Tudo o que fiz até hoje foi muito consciente, sempre respeitando o tempo de início, de término e sempre focada no presente".



Vencedora do 'The Masked Singer Brasil'

Priscilla Alcantara foi a grande campeã da primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo. Como um Unicórnio, ela encantou público e os jurados. A cantora confessa que a experiência de participar do programa superou suas expectativas.

"Eu sabia que ia ser muito legal, mas acho que foi mais do que eu esperava. Foi um sucesso, o público começou a engajar demais, a galera começou a acompanhar, dar as especulações. Realmente, o programa explodiu. Eu já estava muito feliz de participar de um programa com tal propósito, mas ver como caiu na graça do público se tornou ainda mais especial o projeto", disse ela, que afirmou não saber quem eram os outros mascarados.

"Era surpresa pra mim também. Eu descobria, inclusive, assistindo o programa junto com o público". Ao Dia, a artista também revela o que vai fazer com o prêmio da atração - R$ 100 mil em dinheiro e outros R$ 150 mil para gastar em uma marca patrocinadora do programa. "Ainda não (sei). Eu invisto muito o meu dinheiro. Não sou de gastar assim, não. Sou de investir para reinvestir no meu trabalho. Basicamente é isso que eu faço com o meu dinheiro".

Apresentadora, cantora e atriz?

Priscilla Alcantara tem 15 anos de carreira. Ela começou na TV em 2005, aos nove anos, no programa 'Bom dia & Cia, do SBT', e permaneceu lá até 2013, com 17 anos. A artista confessa que tem ainda tem vontade de apresentar um programa. "Sim, sempre tive vontade. Sempre comentei com a galera. Sempre dizia que eu precisava entender o momento, ver que era uma oportunidade legal, um projeto que fizesse sentido e que também não ofuscasse minha carreira musical, que hoje é minha prioridade", afirma.

A versão cantora de Priscilla existe há 13 anos, mas o público pode conhecer ainda melhor o talento dela pela telinha da Globo. Agora, sobre os planos de ser atriz, a artista afirma: "Não, acho que não tão cedo. Eu estou muito focada na música e tenho muito medo de tentar um novo ofício que ofusque aquilo que eu realmente quero. Eu prefiro focar nas duas coisas que eu sei que sou boa. Sou boa em apresentar, cantar, atriz acho que não muito. Teria que estudar bastante ainda. Então, só num momento futuro onde eu estivesse disposta a dedicar tempo e energia. Porque eu também não gosto de fazer as coisas no impulso, de qualquer jeito. Se é pra fazer, tem que fazer direito. Agora, não tenho essa energia pra dedicar uma terceira vertente. Prefiro focar nessas duas: televisão, música, que é a área que tenho domínio e acho que conseguiria brilhar mais que na atuação".

Jurada do 'The Voice Brasil'?

Em suas redes sociais, Bruna Marquezine pediu para Boninho, diretor da Globo, que Priscilla fosse técnica do 'The Voice Brasil'. A cantora e apresentadora curtiu o pedido da amiga e disse que faria o reality musical. "Sim, seria incrível. Eu também peço pro Boninho, então. O programa tem tudo a ver, né? Meu lado apresentadora, cantora, teria tudo a ver", declara.

Beleza interior e exterior

A cantora e apresentadora está mais linda do que nunca. Ela comenta que toda essa beleza pode ser resultado de um momento especial que está vivendo. "Acho que todo o artista passa por esse processo de refletir aquilo que está acontecendo dentro de si. Acho que os artistas tem muito disso. Talvez, sim. Talvez seja isso. Estou num momento muito feliz comigo, muito centrada, realmente, encontrada. Em todos os sentidos. Então, acho que isso reflete sim no exterior. O coração feliz deixa o rosto das pessoas bonito", frisa.