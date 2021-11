João Guilherme, Jade Picon e Neymar - reprodução

Publicado 02/11/2021 08:58

Rio - O ator João Guilherme confirmou, na noite de segunda-feira, dia 1, durante entrevista ao 'PodCats', que Jade Picon, sua ex-namorada, ficou com o jogador Neymar Jr após o término do relacionamento.

Durante o bate-papo de mais de duas horas com a cunhada Virginia e a influenciadora Camila Loures, João Guilherme relembrou a polêmica que viralizou na web no início de setembro, poucos dias depois do namoro com Jade chegar ao fim. Segundo o filho de Leonardo, ele ficou sabendo da notícia através de um Instagram de fofoca."Botei fé quando saiu [a notícia]. Eu tinha trombado com ela. Eles estavam lá. Estava ela, os amigos dele. O Neymar não é besta. A Gossip [perfil de Instagram que acompanha famosos] me contou tudo. Eu não fiquei mal. Ia esperar que a pessoa me contasse? Segue o baile", comentou João Guilherme.O filho de Leonardo ainda relembrou as curtidas e comentários do jogador do PSG nas fotos do ex-casal. Para o jovem, de 19 anos, era esperado que o craque investisse em Jade Picon quando ela ficou solteira.João Guilherme e Jade Picon namoraram durante três meses e comunicaram aos fãs que o relacionamento chegou ao fim no fim de agosto deste ano. De lá para cá, os dois estiveram envolvidos em polêmicas com Neymar e Gui Araujo, participante de “A Fazenda 13”, da Record.