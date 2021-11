João Guilherme e Duda Reis - reprodução do instagram

Publicado 02/11/2021 10:29 | Atualizado 02/11/2021 10:29

Rio - João Guilherme tentou esconder sua convidada especial para o show do irmão, Zé Felipe, mas não conseguiu. Virginia Fonseca, sua cunhada, revelou que a companhia dele, na noite de segunda-feira (1º), era a influenciadora Duda Reis.

Depois da conversa no "PodCats", Virginia filmou Duda Reis e João Guilherme em um elevador. "No meu story pode. Vocês não quiseram comentar no podcast... Estamos todos indo [para o show]", disse Virginia.

Durante a entrevista, João Guilherme respondeu para um internauta que a letra inicial do nome da última pessoa que ele ficou era "D". A declaração aqueceu os rumores de que João Guilherme e Duda Reis continuam ficando desde que o filho de Leonardo terminou o namoro com Jade Picon.

João Guilherme já comentou, em conversa com o YouTuber Matheus Mazzafera, que os dois vivem uma amizade colorida. Duda e João foram expostos por Gui Araujo, em "A Fazenda 13", recentemente. Gui insinuou que teria ficado com Jade Picon enquanto ela namorava com João. Porém, Duda Reis estava ficando com Gui Araujo antes do influenciador ser confinado para o reality.