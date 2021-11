Stênio Garcia - reprodução de vídeo

Stênio Garciareprodução de vídeo

Publicado 02/11/2021 11:56 | Atualizado 02/11/2021 12:47

Rio - Stênio Garcia negou que tenha feito cirurgias plásticas no rosto em um vídeo publicado no Instagram de sua mulher, Mari Saade, nesta segunda-feira. Tudo porque Silvio de Abreu afirmou em uma entrevista que o ator parou de ser convidado para novos projetos, pois seu rosto tinha mudado muito.

fotogaleria

"Venho a público desmentir as mentiras deste senhor que está dizendo que eu fiz plástica. Não fiz plástica coisa nenhuma. Não sei porque razão ele está falando isso. Se vocês querem ver minha carinha, está aqui. Todas as rugas aqui. As rugas que o tempo cultivou, não vou esticar, sr. Abreu", disse Stênio, que explicou mudar sua fisionomia para seus personagens. "Sinto muito ser o ator que sabe mudar para o personagem. Eu sei mudar, porque eu aprendi com grandes atores e pessoas do teatro. Eu troco de fisionomia, viu sr. Abreu", destacou ele no vídeo.

Na legenda da publicação, Stênio escreveu: "Venho a público para esclarecer que tem um senhor mentindo que eu fiz plástica no rosto e que mudei muito minha fisionomia quando isso é mentira. Eu sempre fui um ator que anulei a mim mesmo para dar vida aos personagens e, por isso, a cada um deles minha máscara facial muda junto", afirmou ele.

O ator ainda esclareceu: "Não vou deixar ninguém destruir minha arte com mentiras e acho que a melhor opção é deixar no passado o que é passado. Desde 2020 o mundo está vivendo o pesadelo da Covid 19 onde muitas vidas foram ceifadas, famílias destruídas e só no Brasil mais de 600 mil famílias enlutadas, enfim, esse vírus veio nos mostrar que somos todos iguais e nos deu a oportunidade de evoluir como ser humano e eu quero paz, mas não posso deixar uma mentira a meu respeito circular. Desejo a todos muita saúde, paz, amor e gentileza na esperança de um mundo melhor. Bom feriado a todos", declarou com firmeza.

Entenda o caso

Numa entrevista à revista 'Veja', Silvio de Abreu, ex-autor da Globo e recém-contratado da HBO Max, afirmou que o Stênio Garcia não era mais escalado para novelas pois teria feito uma cirurgia plástica e mudado o rosto. A declaração foi dada após ele ser questionado sobre a dispensa de estrelas veteranas da Globo.

"Isso foi uma resolução que surgiu quando a Globo fundiu as várias empresas do grupo e resolveu enxugar seus quadros. Eu fui totalmente contra. Todas as vezes que alguém era dispensado, eu ia ao RH para discutir Eles falavam que, se eu precisasse daquele ator, poderia recontratá-lo para um trabalho específico. Não sei por que o senhor Stênio Garcia resolveu vir a público dizer que eu é que o tinha dispensado, falando que eu tinha raiva dele. O que mais me revoltou na história é que ele não era escalado porque diretores não queriam. O Stênio tinha feito uma plástica e o rosto dele mudou muito", afirmou Silvio.