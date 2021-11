Padre Patrick Fernandes - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 15:16 | Atualizado 02/11/2021 16:24

Rio - Recentemente, o Padre Patrick Fernandes, de 34 anos de idade, chamou atenção ao postar uma foto sem camisa no Instagram. Ele, que estava voltando de um passeio na cachoeira, não imaginava que a foto repercutiria tanto e que levaria um puxão de orelha por isso. Com quase quatro milhões de seguidores somente no Instagram, ele revelou ao podcast "Inteligência Ltda" que recebe pedidos de casamento e nudes.

"Tem tudo que possa imaginar: propostas de casamento e nudes que as pessoas mandam. Tem gente que não convida nem para comer uma pizza e já manda nudes (risos)... Hoje, principalmente, tem toda uma equipe por trás do meu Instagram. Então, não sou apenas eu que estou vendo nudes, não. Tem umas dez pessoas", disse o padre ao podcast.



Ao falar sobre o sucesso da foto em que aparecia sem camisa, ele disse que não esperava a repercussão. Ao ver o clique sendo compartilhado em diferentes sites, apagou o registro, mas a foto continuou circulando na web. O paroco ainda garantiu que estava de bermuda, não de sunga como alguns imaginaram.

"Com uma hora estava com mais de 200 mil curtidas, muita gente tinha compartilhado. Estava em Marabá, onde minha mãe mora e fui para Parauapebas. Lá já me mandaram prints de sites compartilhando... Aí, tirei a foto (do Instagram) como se fosse adiantar alguma coisa... Aquela repercussão toda gerou em mim um desconforto. Pensei: 'Meu Deus, para que eu fiz isso? Como se eu tivesse querendo aparecer, sabe? Foi a cobrança que eu me fiz", disse ele.

A repercussão da foto sem camisa rendeu ao padre um "puxão de orelha" porque o registro foi enviado ao bispo Dom Vital, quem ele encara como um pai religioso. O bispo lhe disse: "'Não posta, não. As pessoas ficam falando de você". Na sequência, ele se desculpou. "Não, Dom Vital, foi um erro mesmo e eu não vou mais fazer isso", relembrou o padre.



Bom humor

Padre Patrick ganhou notoriedade por responder perguntas sobre relacionamento com bom humor e doses de ironia . "Eu tiro a inspiração para responder as perguntas exatamente de ouvir as pessoas. Ninguém me procura para contar uma coisa boa. Geralmente, são problemas. Aí vai a mulher reclamar do marido, marido reclamar da mulher, tudo que se possa imaginar... Vou absorvendo isso e transformando nas piadinhas que faço no Instagram", disse ao podcast.