Dira Paes, José Loreto, Marcos Palmeira e Guito em passeio pelo PantanalReprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 15:49 | Atualizado 02/11/2021 16:01

Rio - Dira Paes, de 52 anos de idade, compartilhou registros especiais nos bastidores das gravações do remake de "Pantanal", no Mato Grosso do Sul. Na companhia dos atores Marcos Palmeira José Loreto , Juliano Cazarré, Guito e Leandro Lima, ela fez uma cavalgada de 30km pela região.