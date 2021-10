Leandro Lima, José Loreto, Guito, Marcos Palmeira e Thommy Schiavo - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2021 16:02 | Atualizado 30/10/2021 16:14

Rio - O remake de "Pantanal" estreia somente em 2022, mas as gravações em Mato Grosso do Sul seguem a todo vapor. Durante as folgas, os atores aproveitam para curtir as belezas do local. Neste sábado, José Loreto compartilhou nas redes sociais que eles curtiram um banho de rio e tomaram uma cervejinha.

Assim como Loreto, Marcos Palmeira e Guito também surgem de sunga nas fotos, recebendo elogios dos seguidores. Os atores Leandro Lima, Juliano Cazarré e Thommy Schiavo completam o time de glãs presentes nas fotos.

