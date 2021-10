Cantor compartilhou memórias com os Mamonas Assassinas - Reprodução

Publicado 30/10/2021 15:56

Rio - Alexandre Pires compartilhou na sexta-feira (29), por meio do seu Instagram, fotos com os integrantes do Mamonas Assassinas. O grupo que fez sucesso nos anos 90, teve sua carreira meteórica interrompida por um acidente de avião que tirou a vida de todos os componentes do grupo.

O pagodeiro relembrou o último encontro com a banda. "No día 7 de fevereiro de 1996, recebi a visita do saudoso amigo Dinho no meu primeiro estúdio em Uberlândia. Fiquei surpreso quando ele pegou o violão e saiu cantando várias músicas do SPC. Foi um momento muito especial! Me lembro em detalhes de tudo. Das histórias, das músicas que cantamos juntos no show que fizeram no Estádio Juca Ribeiro, das piadas, das risadas e da robusta musicalidade dos cinco. Eles arrebentavam ao vivo! Me lembro do churrasco em casa após o show e do Bento elogiando o papazinho da Dona Abadía. No dia 2 do mês seguinte, eles partiram", contou.