Publicado 30/10/2021 14:51 | Atualizado 30/10/2021 14:53

Rio - Além de ser aplaudida pelos apresentadores do programa "É De Casa" desta manhã, Cissa Guimarães também recebeu homenagem do filho, o ator João Velho, nesta sexta-feira. A apresentadora, de 64 anos de idade, não teve o contrato renovado pela Rede Globo após mais de 40 anos de trabalho na emissora.

Em uma postagem nas redes sociais, a apresentadora brincou ao questionar se tem "borogodó". O filho não só respondeu que sim, como deixou uma bela mensagem à mãe.

"Não só borogodó como vavavum e ziriguidum. Nada se compara. Você é uma instituição. Cientistas tentam fazer clones sem sucesso. Nenhum profeta é capaz de acertar seu futuro, apenas podem ver que há sempre gigantes vindo por aí. Não se aprende a ser Cissinha, se é Cissinha, só há uma. Cisssa com C. Maiúsculo e dois esses. O resto é Ciça. Te amo mãe, você é gigante e não falo isso porque é minha mãe, não. Falo como colega e amigo. Obrigado por me incluir no seu rastro infinito de luz", escreveu João.

Emocionada, Cissa compartilhou a resposta do filho via Instagram Stories. "Quando seu filho faz um comentário desse no post em que você fez perguntando se tem borogodó, o coração transborda de tanto amor. Te amo, meu filho", disse ela.



Em nota, a Rede Globo comunicou que o contrato chegou ao fim e emissora optou por não renová-lo, mas ressalta que a longa parceria com a apresentadora e deixa as "portas abertas" para projetos futuros. À frente do "É de Casa" desde sua estreia, em 2015, Cissa Guimarães se despediu através do comunicado e celebrou os bons momentos que viveu na emissora.

"Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história – minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", declarou.