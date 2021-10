Angélica - reprodução de vídeo

Publicado 30/10/2021 12:30

Rio - Angélica surpreendeu os internautas ao cantar a música 'Só de Você', de Rita Lee, em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado. A apresentadora explicou que trata-se de um presente para Luciano Huck em comemoração aos 17 anos de casados deles. "Estou aqui gravando este presente surpresa para o Luciano. Na verdade, porque eu estou fazendo isso? Presentear este rapaz é muito difícil", iniciou ela.

A apresentadora ainda revelou que o marido não canta bem. "Aniversário de casamento. Geralmente, a gente faz um jantar, dança, ouve música e gosta muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. Ele também, mas não canta bem", disse a loira, que continuou: "Gosto muito da Rita Lee e eu lembrava muito do Luciano ouvindo essa música. E eu pensei: 'Gente.. O que eu vou dar de presente?'. Eu vou cantar para ele essa música", disse no vídeo.



Na legenda do vídeo, ela escreveu: "Esse dia me emociona, é o dia do amor e quero sempre poder comemorar com muita gratidão esse nosso encontro, Luciano Huck. 17 anos de casados e aquela sensação de “temos muito o que viver juntos ainda". Amo nossa história, nossa vida … te amo. Esse vídeo é todo seu… porque : Sou Só De Você".

Através dos comentários, Luciano se derreteu pela esposa. "Nossa! Que coisa linda! Amo você mais que tudo! Que venham os próximos 17 anos e mais 17 e mais 17!!!".