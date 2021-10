Paulo Gustavo - Reprodução Internet

Paulo Gustavo completaria 43 anos de idade neste sábado (30). Amigos e familiares estão homenageando o ator, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19 em maio deste ano . Thales Bretas, viúvo do artista e pai de Romeu e Gael, publicou um vídeo com diversas fotos do marido e escreveu um texto falando sobre a saudade que sente.

"Passei 8 dos meus 33 aniversários ao seu lado. O primeiro no comecinho do namoro, e o último no dia em que você precisou ser internado. Vivi os anos mais lindos da minha vida, realizei os meus maiores sonhos e projetos. Juntos, celebrávamos todos os dias. E nos aniversários, claro, com doses extras de alegria e amor junto aos amigos. Hoje, no seu aniversário, não temos mais sua vida para comemorar, mas vou continuar agradecendo, para sempre o dia em que você veio ao mundo, e tudo o que você transformou nesses 42 anos que viveu aqui", escreveu o médico.

Thales também contou que está reunido com o restante da família no dia do aniversário do marido. "Obrigado por transformar o meu mundo e o de tanta gente. Obrigado pelo marido que foi, pelo pai que se tornou, pelo amigo, companheiro, pelo ser humano com quem tive a sorte de viver uma linda história. Você realmente não era desse mundo e, com certeza, esse mundo nunca mais será o mesmo sem você", concluiu.

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, escreveu um texto em homenagem ao ator. Ela disse que, ao contrário de todos os outros anos, este não é um dia de alegria e falou que está se esforçando para cuidar de Thales, Gael, Romeu e dos pais deles.

A irmã de Paulo Gustavo também comentou o legado deixado pelo irmão, que vão muito além de sucessos de bilheteria. "Seu legado é muito maior do que os blockbusters que você criou e protagonizou. Ele não é tão facilmente mensurável quanto seus sucessos de bilheteria. Todavia, está presente nas mais diferentes esferas das vidas dos brasileiros. Com a sua carreira, você provou que com muito esforço e talento, é possível chegar ao estrelato. Com a Dona Hermínia, inspirada na mamãe, você deu um rosto às mães de todo o Brasil. Com seu casamento com Thales, provou que a principal base para a consolidação de uma família é meramente o amor, e não o gênero", disse.

Amigos prestaram homenagens a humorista. Marcus Majella foi um deles. O ator conhecia Paulo Gustavo desde o início da carreira de ambos e eles trabalharam juntos diversas vezes. Majella publicou uma foto ao lado da família de Paulo e amigos do ator e contou que todos eles passaram um dia juntos.

A modelo Carol Trentini era bem próxima de Paulo Gustavo e publicou uma foto que eles tiraram juntos. "Paulo é a pessoa mais generosa que já conheci. O que tem mais brilho, em todos os sentidos. Um amigo fiel, alegre e que sempre quis o bem de todos. Hoje seria dia de festa, de comemorar a vida de quem amava viver, mas agora só muita saudade e um sentimento de não acreditar que tudo isso aconteceu" disse.