Maisa e o namorado, Nicholasreprodução do instagram

Publicado 30/10/2021 10:22

Rio - Maisa Silva sempre foi reservada em relação ao seu namoro com o Nicholas Arashiro. No entanto, ela publicou uma série de cliques com o amado no Instagram, na última sexta-feira. Nas imagens, eles aparecem no 'maior love'. "Vamos ficar de casal?", escreveu a apresentadora na legenda das fotos. Através dos comentários, Nicholas se declarou: "Meu amor, te amo muito".

Alguns famosos logo reagiram a publicação. "Lindos", escreveu Sabrina Sato. "Amo Vocês", declarou Priscilla Alcantara. "Lindos, perfeitos, casalzão", comentou Larissa Manoela.

Maisa e Nicholas estão juntos desde o fim de 2017. No entanto, o relacionamento foi assumido por eles apenas em fevereiro de 2018.