Publicado 30/10/2021 09:57

Rio - O feno pegou fogo em "A Fazenda 13", na Record TV. Rico Melquiades não estava para brincadeira na última sexta-feira (29) e começou uma briga com Sthe Matos. Após dizer que os objetos da casa têm mais vida do que ela, sobrou também para os outros participantes e o comediante brigou com Dynho e Bil Araújo. Quando a discussão já havia acabado, Dynho decidiu imitar o jeito de Rico e está sendo acusado de ser preconceituoso nas redes sociais.

O marido de Mirella estava na sala com Sthe, Bil, MC Gui, Erasmo e Gui Araújo. Ele decidiu imitar o jeito de Rico andar e fingiu estar lavando as mãos, o que o humorista fez antes da briga. Depois, o dançarino ainda imitou a maneira como o amigo de Carlinhos Maia fala.

Após as imitações, Dynho ainda jogou o chinelo no chão e começou a socar o sofá. Nas redes sociais, muitos internautas não viram as imitações do dançarino como uma brincadeira, mas sim como preconceito. O peão está sendo acusado de ser desrespeitoso e homofóbico.

A briga

A briga que deu início a tudo isso começou após Rico criticar as atitudes de Sthe Matos e dizer que a influenciadora precisa se posicionar mais no jogo. "Vai jogar, vai se posicionar, vai viver, vai ter atitude. Toma tenência", disse o humorista.

Bil entrou na briga para defender Sthe e Rico criticou o ex-BBB também. "Tu é outro jogador sujo. Manipulador. É isso que você quer", gritou. O modelo respondeu que o comediante gosta de mídia, por isso se envolve em barracos.

"E você está fazendo o que aqui se não gosta de mídia? Todo mundo gosta de mídia", rebateu Rico. "Nós já vivemos de mídia há dez anos. Dá uma segurada", disse Dynho entrando na confusão. "Que mídia, menino? Dez anos? Te conheci aqui. Famosa é a Mirella. Conhecida é a Mirella, não é você", debochou o comediante.