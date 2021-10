Modelo conta os avanços da gestação para os fãs - Reprodução

Publicado 29/10/2021 19:59

Rio - Bárbara Evans dividiu com os seguidores nesta sexta-feira (29), o ultrassom do primeiro filho com o empresário, Gustavo Theodoro. A modelo ainda pediu a opinião dos fãs sobre o futuro nome do bebê.

fotogaleria "Oi, pessoalzinho! Amanhã meu papai e minha mamãe saberão se sou a Ayla ou sou o Noah. Qual a opinião de vocês? Na última fotinho, aproveitei e já mandei um beijo para vocês! Acho que essa noite meus pais não dormem (risos). Beijos e até amanhã! #TimeAyla #TimeNoah”, disse.

Bárbara Evans passou por um processo de fertilização in vitro para conseguir engravidar e tem dividido os detalhes com os fãs. A modelo estava esperando gêmeos, mas perdeu um dos embriões, que desde o início da gestação, não apresentava bom desenvolvimento.