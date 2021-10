Tiago Ramos revela ’culpado’ pelo fim do namoro com Nadine - Reprodução

Publicado 29/10/2021 17:46

Rio - Tiago Ramos desabafou em uma entrevista com Laura Keller sobre o fim do relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar. O rapaz revelou que a exposição foi o fator primordial para o término do namoro.

“Olha, eu acredito que sim. Porque foi um momento de felicidade nosso e a gente deixou passar da gente, a gente quis explodir pro mundo esse momento e foi um erro nosso, mas eu não voltaria atrás também, porque foi uma coisa feita de coração e foi muito difícil, mas deu tudo certo no final”, contou.

O ex-jogador falou sobre o sentimento pela mãe de Neymar. “Querendo ou não, foi um relacionamento, um sentimento, a gente sempre vai sentir quando a gente gosta de alguém. Mas tá tudo certo agora, atrapalhou bastante, mas deu tudo certo no final”, explicou.



Mesmo com o relacionamento cercado de polêmicas, Tiago recebeu ofertas de trabalho que foram recusadas devido ao abalo psicológico. “Eu estava passando por uma situação muito difícil e eu tinha que estar ao lado da pessoa que eu tinha um sentimento, pra ambos se cuidarem e chegarem a ficar bem. Não consegui aproveitar muitas coisas e estava ali pela pessoa. Eram nós dois e não tudo que estava em volta”, concluiu o rapaz.