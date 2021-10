Virginia Fonseca e Deolane Bezerra - Reprodução

Publicado 29/10/2021 15:00 | Atualizado 29/10/2021 15:04

Rio - Em bate-papo com Deolane Bezerra no podcast 'PodCats', Virgínia Fonseca, que foi mãe em 2021, falou que pretende fazer a mesma cirurgia íntima realizada pela advogada. "Amiga, eu marquei ginecologista, mas acabei não indo porque acordei com a garganta doendo. Mas eu quero ir para fazer também. Eu falei 'vou perguntar para Deolane para ela dizer se sim ou se não''', assumiu a mãe de Maria Alice e esposa do cantor Zé Felipe.