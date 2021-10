Gabi Brandt e Gui Araújo - Reprodução

Gabi Brandt e Gui AraújoReprodução

Publicado 29/10/2021 12:06 | Atualizado 29/10/2021 12:09

Rio - A influenciadora digital Gabi Brandt participou de um podcast e falou sobre a época em que namorava Gui Araújo, que atualmente está confinado em "A Fazenda 13". Gabi, que atualmente é casada com o cantor Saulo Poncio, revelou que Gui chegou a fazer ameaças de morte.

Os dois se conheceram no reality show "De Férias com o Ex" e engataram um romance após o fim do programa. Após descobrir traições, Gabi disse que tentou terminar o relacionamento. No entanto, segundo ela, Gui ameaçava "se matar" e "acabar com a vida" dela.

"É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que ia se matar, ameaçava. Aí, tinha vezes que ele me ameaçava (e dizia): 'Ah, vou acabar com a tua vida'. Coisas desse tipo, era muito tenso. Era tenso no nível que as minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: 'pelo amor de Deus, você vai morrer'", disse Gabi ao "PodCats", apresentado por Camila Loures e Virgínia Fonseca.

Gui Araújo também já namorou a cantora Anitta e Gabi disse concordar com o que a cantora disse sobre o rapaz. Anitta acredita que Gui seja "mitomaníaco". "Eu tenho certeza absoluta (que ele tem mitomania), porque eu convivi e era uma coisa muito nítida", disse a cantora.

Gabi também comentou as polêmica envolvendo Gui Araújo e Jade Picon. Confinado em "A Fazenda", Gui afirmou ter se relacionado com Jade, que na época namorava João Guilherme. A influenciadora disse que estava presente em algumas das situações narradas por Gui no reality show e afirmou que ele "manipula tudo".

"Ele manipula, inventa uma história no meio de tudo", disse ela, desmentindo Gui sobre como aconteceu o término entre eles. "A primeira vez que eu descobri traição eu peguei conversa. Fiquei mal e tentei separar, manipulação, rolo, doideira e voltei. Segunda vez, voltei de novo. Terceira vez, voltei de novo".