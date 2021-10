Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casaram na noite desta quinta-feira - Reprodução Internet

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casaram na noite desta quinta-feiraReprodução Internet

Publicado 29/10/2021 09:20

Rio - O ator Joaquim Lopes se casou com Marcella Fogaça na noite desta quinta-feira. Em imagens compartilhadas pelo próprio ator nas redes sociais, Joaquim aparece de terno e a cantora surge usando um vestido branco, com direito a véu e grinalda. Os dois pretendiam se casar em maio de 2020, mas os planos foram adiados por conta da pandemia da covid-19.

"Agora oficialmente sr. e sra. Lopes. Era para ser em maio de 2020. O mundo parou, tanta coisa aconteceu… meu Deus. Vieram os dois maiores amores das nossas vidas e agora deu certo. Como já vinha dando há muito tempo. Te amo, Marcella", escreveu o ator na legenda das fotos e se referindo as filhas gêmeas do casal, Sophia e Pietra.

Marcella também compartilhou fotos do casamento nas redes sociais. "Era para ter sido em maio de 2020 com festa e tudo. Daí em março desse mesmo ano o mundo pausou. Daí em março de 2021 o nosso mundo virou universo completo e mesmo já sendo uma família desde o dia em que te disse sim em 2018. Fico muito muito feliz de ser sua esposa no papel, na alma, no coração, na vida, no para sempre", escreveu.