Zeca Pagodinho - reprodução do instagram

Zeca Pagodinhoreprodução do instagram

Publicado 28/10/2021 21:38

Rio - Zeca Pagodinho, de 62 anos, não cansa de surpreender seus fãs. Através do Instagram, nesta quinta-feira, o cantor compartilhou fotos se exercitando na academia. As fotos foram feitas pelo fisioterapeuta e professor de educação física André Ricardo Jesus do Nascimento.

fotogaleria

"Parem as máquinas! Olha quem entrou na malhação! Cuidar do corpo para voltar pra estrada e reencontrar os fãs! Zeca Pagodinho versão marombeiro!", escreveu o sambista na legenda da imagem.

Os internautas brincaram com a situação. "Zeca Malhadinho", comentou um. "Meu Deus, agora acabaram todas as minhas desculpas para não malhar", destacou outro. "Minha inspiração", avaliou um terceiro.