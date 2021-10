Zeca Pagodinho - reprodução do instagram

Publicado 24/10/2021 14:19 | Atualizado 24/10/2021 16:00

Rio - Zeca Pagodinho está curtindo o domingo em Xerém, no município de Duque de Caxias, com uma 'turma da pesada'. O cantor divertiu seus seguidores ao publicar uma foto com a branca de neve e os sete anões, um cachorro e um cavalo em suas redes sociais.

"Turma da pesada é essa aí! Quem queria fazer parte desse grupo?", quis saber o sambista.

Os internautas brincaram com a situação da foto. "Rolê aleatório", comentou um. "O famoso Zeca pra anãozinho", escreveu outro. "Você é o melhor que nós temos", destacou um terceiro.