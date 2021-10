Antes e depois de Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 24/10/2021 11:52

Rio - A cantora Luísa Sonza foi alvo de comentários sobre sua aparência neste sábado (23) e não deixou o momento passar despercebido em suas redes sociais.

fotogaleria

Em seu perfil do Twitter, a loira perdeu a paciência com o post que comparava fotos suas no começo da fama e agora. "Inacreditável", dizia a legenda. "Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pães e umas cervejas a mais. Meu Deus. É meu fim, mesmo", ironizou de volta Luísa.

A artista também respondeu um fã que criticou o comentário. "Eles só pegam os seus piores ângulos pra comparar com as do passado", afirmou. Em resposta, ela disse: "Forçação chata do c*r*lh*".

Recentemente, Luísa Sonza tem comentado bastante sobre sua vida de solteira após terminar com Vitão. A cantora contou que já fez suruba e também revelou que tem uma amizade colorida com o DJ Pedro Sampaio, com quem gravou a música "Atenção".

Em um vídeo, Luísa contou que o affair tem uma "boquinha macia". Depois, a cantora comentou o romance com o DJ nas redes sociais. "Galopada amiga. Eu tô rindo tanto disso", disse a cantora, se referindo à música "Galopa" de Pedro Sampaio.

