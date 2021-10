Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução

Publicado 24/10/2021 08:46 | Atualizado 24/10/2021 12:46

Rio - Após passar mal na noite da última quarta-feira, Carlos Alberto de Nóbrega segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, neste domingo. O apresentador da 'Praça é Nossa', que tem 85 anos, sofreu uma leve arritmia e, na manhã de quinta-feira, passou por um cateterismo.

Os médicos consideram que o procedimento foi realizado com sucesso, mas Carlos Alberto segue no hospital para observação. Ainda sem divulgação de boletim médico, as informações do estado de saúde do apresentador chegam por Renata Domingues, mulher de Carlos Alberto.

Na noite deste sábado, Renata postou vídeos de Carlos Alberto em seus stories do Instagram. Sorridente, o apresentador relaxava em frente à TV. Sobre a 'estadia' no hospital, Renata brincou: 'Por aqui, está tudo bem. E a nossa próxima vai ser em Dubai'.