Publicado 24/10/2021 17:38

Rio - Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, apareceu em um clique raro nas redes sociais, neste domingo. A mulher do apresentador, Luciana Cardoso, publicou uma foto com a família completa, no Instagram. "Família reunida", escreveu ela.

Na imagem, o apresentador aparece sorridente ao lado da mulher, dos filhos João Guilherme, de 17 anos, e Rodrigo, de 13, e Lara Silva, que estava acompanhada do namorado o apresentador Julinho Casares. Vale lembrar que Lara é fruto do relacionamento de Faustão com Magda Colares.





Vários famosos reagiram à publicação. "Que família linda", escreveu Gloria Maria. Eliana e Dani Calabresa publicaram corações nos comentários da imagem.