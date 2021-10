Alec Baldwin e Halyna Hutchins - Reprodução/Montagem

Alec Baldwin e Halyna HutchinsReprodução/Montagem

Publicado 24/10/2021 16:45 | Atualizado 24/10/2021 16:47

O pai de Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta ao ser atingida acidentalmente por um disparo feito por Alec Baldwin , falou pela primeira vez sobre a perda da filha. O ucraniano Anatoly Androsovych não culpa o ator pelo acidente, ele diz que o ocorrido é de responsabilidade da equipe do filme "Rust" que coordenava o uso das armas.

fotogaleria

"Nós ainda não conseguimos acreditar que Halyna está morta e a mãe dela está enlouquecendo com o luto. Mas eu não culpo Alec Baldwin, os responsáveis eram os profissionais que lidavam com as armas", disse Anatoly em entrevista ao jornal britânico The Sun.

O pai da diretora de fotografia também contou que Alec Baldwin entrou em contato com o genro Matthew. Anatoly falou que a esposa e a filha mais nova estão tentando ir para os Estados Unidos para poderem se despedir de Halyna e ajudar nos cuidados com o filho dela, Andros, de 9 anos.

"O garotinho foi muito afetado. Ele está perdido sem a mãe dele", diz o avô do menino. O pai de Halyna também falou que o genro é quem vai decidir se cabe entrar com alguma ação na Justiça por conta da morte da cineasta.

De acordo com a investigação policial, Alec Baldwin ouviu do assistente de direção do filme "Rust" que a arma não estava carregada quando a recebeu. Ainda não se sabe o porquê a arma estava com armas de verdade, mas, segundo o site TMZ, a equipe do filme usaria a arma para praticar tiro ao alvo fora das filmagens.

Entenda o caso

O ator Alec Baldwin teria disparado tiros, acidentalmente, durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48. Segundo Juan Rios, porta-voz do gabinete do xerife no Condado de Santa Fé, no Novo México, local das gravações, as circunstâncias do tiroteio estão sendo investigadas.



Rios disse que o tiroteio no Rancho Bonanza Creek aconteceu no meio de uma cena que estava sendo ensaiada. "Estamos tentando determinar, agora, como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse ele, acrescentando que as autoridades não haviam entrado com nenhuma acusação contra ninguém da equipe de produção.



Pronunciamento do ator

Alec Baldwin usou o seu perfil oficial no Twitter, na tarde desta sexta-feira (22), para comentar a morte da diretora Halyna Hutchins. "Não há palavras para traduzir meu choque e tristeza diante da tragédia que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada. Estou colaborando em tudo que posso com a investigação da policia", disse Alec.