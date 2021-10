Galvão e Desirée Bueno - reprodução do instagram

Galvão e Desirée Bueno reprodução do instagram

Publicado 24/10/2021 17:07 | Atualizado 24/10/2021 17:08

Rio - Galvão Bueno apareceu curtindo um dia de sol em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, ao lado da esposa Desirée Soares, em um clique publicado no Instagram, no último sábado. O casal surge bem a vontade no local e apreciando um bom vinho.

Galeria de Fotos Galvão e Desirée Bueno reprodução do instagram Galvão e Desirée Bueno reprodução do instagram Galvão e Desirée Bueno reprodução do instagram

"Amamos o mar! Muita luz! Do sol ou da lua!", escreveu ele na legenda.

Os internautas reagiram a imagem. "Desejo felicidades para esse casal", escreveu um. "Quem disse que o Galvão não faz gol? Golaço do pai", brincou outro. "Lindos", destacou um terceiro.