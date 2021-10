Anitta - Reprodução

Anitta Reprodução

Publicado 24/10/2021 15:47

Rio - Anitta está com a língua afiada neste domingo. A Poderosa fez uma publicação no Twitter que seria em relação as declarações de Gui Araújo, em 'A Fazenda 13', sobre viver um suposto romance com Jade Picon enquanto ela ainda estaria namorando João Guilherme.

fotogaleria

"Tem gente na vida que mente tanto, que se falar pra mim que o céu é azul já vou começar a ter minhas dúvidas. E o dia que eu ficar sentada assistindo alguém se fud** injustamente quando eu tenho propriedade pra falar em sua defesa, vocês podem mandar me internar porque eu estou fora de si", começou a cantora.



tem gente na vida q mente tanto que se falar pra mim que o céu é azul eu já vou começar a ter minhas dúvidas. E o dia que eu ficar sentada assistindo alguém se fuder injustamente quando eu tenho propriedade pra falar em sua defesa vocês podem mandar me internar pq to fora de si — Anitta (@Anitta) October 24, 2021

"Meu pagamento foi uma sensação deliciosa de empatia e de fazer pelo outro o que eu rezo tanto pra fazerem por mim. Quer que eu fale mais claro? Não acredito que ela traiu o menino por mais que vocês ACHEM que tenham provas", finalizou.