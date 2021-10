Alec Baldwin e Halyna Hutchins - Reprodução/Montagem

Rio - A arma disparada por Alec Baldwin durante a gravação do filme "Rust" seria usada para praticar tiro ao alvo fora do set de filmagem. O ator estava com a arma em mãos e fez um disparo sem saber que ela estava carregada com uma bala de verdade. O tiro acertou o diretor do filme e a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não sobreviveu.

Segundo o site TMZ, fontes ligadas à produção do filme revelaram que a arma era usada para praticar tiro ao alvo fora do local das gravações. Seriam próprios membros da equipe que levavam a arma para fora do set a fim de fazer os disparos recreativos.

O local onde essas práticas de tiro ao alvo aconteciam era distante de onde estavam ocorrendo as gravações e esse seria um dos motivos para a arma estar carregada com uma bala verdadeira ao invés das usadas nas filmagens.

Antes de pegar a arma, Alec Baldwin teria sido avisado de que ela era segura e não estava carregada. De acordo com a investigação, o assistente de direção do filme "Rust" não sabia que a arma continha balas verdadeiras. Após o acidente, o ator prestou depoimento e foi visto deixando a delegacia chorando e aparentemente abalado.