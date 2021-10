Tatá Werneck celebra aniversário de Clara Maria - Reprodução

Publicado 24/10/2021 09:43 | Atualizado 24/10/2021 09:55

Rio - Dia de celebrar! Clara Maria, filha da humorista Tata Werneck e do ator Rafa Vitti, completou dois anos neste sábado (23) e ganhou uma festa temática do filme "Moana".

fotogaleria

No Instagram, Tata compartilhou um registro do momento especial com a herdeira. "Feliz 2 anos grande amor da minha vida. Eu quero ser melhor pra vc. Mais saudável, mais coerente, mais madura, mais sabia, mais amiga. Eu só quero te fazer feliz. Tudo que precisar farei. Resumindo: Sou sua estagiária. Te amo! Obrigada @lorenaduquefestas por esse painel lindo. E obrigada @le_infance pela linda fantasia de moana. O laço eu peguei pra mim quando ela tava distraída", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs da pequena aniversariante se derreteram. "Ahhhh! Que lindezas!!! Saúde sempre!!!", desejou a atriz Carol Castro. "Muito amor", comentou uma seguidora. "Viva", completou mais um.

