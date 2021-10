Carla Perez faz a coreografia da música Ralando o Tchan (Dança do Ventre) no deserto de Dubai - reprodução do instagram

Publicado 23/10/2021 19:31 | Atualizado 23/10/2021 22:04

Rio - Carla Perez causou o maior furor nas redes sociais ao publicar um vídeo dançando a música 'Ralando o Tchan (Dança do Ventre)', do grupo É o Tchan, no meio do deserto de Dubai, neste sábado.

fotogaleria

"Quem viveu, comenta", escreveu ela na legenda, ao relembrar a época em que integrava o time de dançarinos do É o Tchan, ao lado de Débora Brasil e Jacaré. Nos Stories, ela acrescentou: "Não estou no Egito, mas teve que rolar dancinha".

Os internautas foram à loucura com a publicação. "Você acaba de zerar a internet! Te amo! O Brasil esperava por isso desde que você chegou em Dubai", publicou um fã. "Incrível como você continua a mesma Carla, o mesmo rebolado, a mesma beleza e o mesmo carisma", destacou outro. "Mitou", publicou um terceiro.

Veja o vídeo:







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por CARLA PEREZ (@carlaperez)

Carla está nos Emirados Árabes com o marido, Xanddy. Recentemente, a loira publicou uma foto dos dois juntinhos durante um passeio de balão e se declarou: "Eu, você e o nascer do sol. Sensação de estar mais pertinho de Deus! Mais uma experiência incrível aqui em Dubai".