Publicado 23/10/2021 18:31

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos, deixou seus fãs de queixo caído, neste sábado, ao exibir sua beleza e boa forma no Instagram. De biquíni, a atriz arrasou nas caras e bocas, exibiu a barriga chapada e deu até uma empinadinha no bumbum ao posar para as fotos.

Na legenda, ela brincou com sua volta à praia. É que desde que se mudou de São Paulo para o Rio, Larissa é figurinha repetida no local. "Sol no Rio: A. Eu: tô voando para a praia", escreveu ela na legenda.

Recentemente, a atriz foi vista aos beijos na praia com André Luiz Franbach, que atuou com ela no filme "Modo Avião", da Netflix.