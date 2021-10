Leo Picon - reprodução do instagram

Publicado 23/10/2021

Rio - Leo Picon, irmão de Jade Picon, usou o Twitter, neste sábado, para se pronunciar sobre a declaração que Gui Araujo fez na festa de 'A Fazenda 13', sobre viver um suposto romance proibido com a influenciadora, enquanto ela ainda estaria namorando João Guilherme.

"Vou falar de coração o que eu estou vendo… O Gui está muito estranho, não sei o que passa na cabeça dele lá dentro, vejo ele narrar fatos nesse programa que eu estava presente e eu não sei, porque ele tá distorcendo fatos compulsivamente. Sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes", iniciou o digital influencer. "Não sou só eu que estou vendo isso e não foi só na história que ele contou da Jade, tiveram vários relatos dele que eu olhava ele falando e pensava 'ele tá louco?', 'será que ele acha que ta falando a verdade'? E eu to preocupado com ele porque ele é muito mais que isso!", acrescentou.

Leo acredita que o confinamento está deixando Gui meio 'desnorteado'. "Um confinamento desses deixa a pessoa desnorteada. Mas ontem ele simplesmente pifou. Quem em sã consciência contaria uma história dessa nessas circunstâncias? Sem considerar a verdade ou a mentira, sem considerar os danos pra própria imagem e a repercussão disso?", questionou. "Vivo intensamente com o cara desde 2013 e a outra pessoa é minha irmã que sou grudado. Conheço e convivo com os dois mais que ninguém. As histórias que ele contou fogem completamente da realidade. Conflitos de tempo, detalhes, falas…".

O influencer ainda deixou claro que jamais compactuaria com uma traição. "Como irmão mais velho, jamais compactuaria com a traição da minha irmã a nenhum relacionamento, assim como, nunca compactuei com qualquer traição. Além do carinho, respeito e cumplicidade que tenho com o João que eu seria o primeiro a sinalizar ele se eu soubesse de algo. Irmã de amigo meu, meu pensamento é que se eu fizer ela feliz e não desrespeita-la, eu não estou indo contra meu amigo e levo isso pra mim e pros outros".

Leo ainda relembrou a ficada de Jade e Gui e deixou claro que, na época, sua irmã estava solteira. "Eu soube quando eles ficaram, ela tava solteira e eu preferi não falar nada, ficar só de olho. Até então, tudo certo! Todos livres e desimpedidos! Mas o que ele fez agora, ou ele e a Jade mentiram pra mim e eu nunca percebi nada. Ou ele tá maluco de verdade num reality onde as pessoas surtam e dizem esse aqui é irmão desse batendo no próprio bíceps".