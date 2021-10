Set de filmagens de 'Rust' - Reprodução

Publicado 23/10/2021 15:45 | Atualizado 23/10/2021 15:47

Rio - O set de filmagem do filme "Rust" amanheceu neste sábado (23) com uma homenagem a diretora cinegrafica Halyna Hutchins morta acidentalmente pelo ator Alec Baldwin durante ensaio de cena do longa.

O condado de Santa Fé, nos EUA, foi decorado com várias flores para a cinegrafista de 42 anos. As investigassões da polícia do local prosseguem e um mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça de Santa Fé.

Materiais, como armas, munições, documentos, câmeras, filmagens, cartões de memória, computadores e celular, além de roupa de velho oeste do ator, foram recolhidos pela polícia.

Ainda segundo o site TMZ, a mulher responsável pelo manuseio de armas no set de "Rust", de Alec Baldwin, só começou a trabalhar como armeira-chefe recentemente e compartilhou que tinha dúvidas reais sobre como fazer o trabalho.

ENTENDA O CASO

O ator Alec Baldwin teria disparado tiros, acidentalmente, durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48. Segundo Juan Rios, porta-voz do gabinete do xerife no Condado de Santa Fé, no Novo México, local das gravações, as circunstâncias do tiroteio estão sendo investigadas.

Rios disse que o tiroteio no Rancho Bonanza Creek aconteceu no meio de uma cena que estava sendo ensaiada. "Estamos tentando determinar, agora, como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse ele, acrescentando que as autoridades não haviam entrado com nenhuma acusação contra ninguém da equipe de produção.

PRONUNCIAMENTO DO ATOR

Alec Baldwin usou o seu perfil oficial no Twitter, na tarde desta sexta-feira (22), para comentar a morte da diretora Halyna Hutchins. "Não há palavras para traduzir meu choque e tristeza diante da tragédia que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada. Estou colaborando em tudo que posso com a investigação da policia", disse Alec.