Gabriela Pugliesi e Tulio DekReprodução

Publicado 23/10/2021 13:08

Rio - Em uma interação com seguidores nas redes sociais, Gabriela Pugliesi foi solicitada a mostrar um áudio do namorado, o artista Tulio Dek, da época do começo da relação. Entregando o envolvimento amoroso já em abril de 2021, a musa fitness reproduziu um trecho da mensagem do rapaz.

"Quero tudo, Gabriela. Quero você inteira. Quero cada pedacinho. Quero te beijar inteira. Quero cada detalhe. Quero cada momento. Quero cada fiozinho de cabelo. Quero tudo", disse Tulio no áudio. "Affff foi aqui que me apaixonei. Ele vai me matar kkkk", brincou Gabriela.

Enquanto muitos seguidores se derreteram pela mensagem 'caliente' do rapaz, a maioria dos internautas debocharam da exposição e do jeito 'machão' de Tulio ao falar com a namorada. "Gente, esse povo expõe cada coisa", disse uma seguidora. "Uma mistura de Deus me livre mas quem me dera", ponderou outra. "Bem hétero top, que vergonha", zoou outra internauta.