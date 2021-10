Hailey Bieber - reprodução do instagram

Rio - Sobrinha de Alec Baldwin e esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber lamentou através de suas redes sociais o acidente fatal nos sets de gravação do filme "Rust". A tragédia ocorreu na noite da última quinta-feira na cidade do Novo México, nos Estados Unidos. Segundo comunicado da polícia local, o ator disparou uma arma cenográfica e atingiu o diretor Joel Souza e Halyna, que não resistiu aos ferimentos.

"Enviando todo o meu amor para a família de Halyna Hutchins. Essa é uma verdadeira tragédia, inimaginável e devastadora. Meus pensamentos também estão com Joel Souza enquanto ele se recupera. Estou absolutamente com o coração partido por todos os envolvidos", escreveu Hailey.

Alec Baldwin também se pronunciou sobre o caso e afirmou que colabora com as investigações policiais para apurar o ocorrido. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e admirada colega. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu. Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna".