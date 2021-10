Sammy e Pyong - Divulgação

Sammy e Pyong Divulgação

Publicado 22/10/2021 20:41

Rio - Após anunciar que reatou o casamento com Pyong Lee, Sammy explicou o motivo de estar um pouco afastada das redes sociais, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. "Estou correndo com a matrícula do Jake e a logística dele estudar em duas escolas diferentes... e também preciso passar um tempo com meu novo namorado", brincou ela.



