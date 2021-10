Simone e o marido, Kaká Diniz - reprodução de vídeo

Simone e o marido, Kaká Dinizreprodução de vídeo

Publicado 22/10/2021 17:45 | Atualizado 22/10/2021 17:47

Rio - Simone, da dupla sertaneja com Simaria, não cansa de surpreender os fãs. Desta vez, ela confessou em seu canal no Youtube que mentiu para seu marido, Kaká Diniz, sobre ter feito uma canção para ele. A música foi escrita, na verdade, pelo backing vocal da dupla. O caso aconteceu no início do relacionamento dos dois e foi revelado pelo empresário no vídeo.

fotogaleria

"Ela mostrou uma música linda e falou 'fiz para você', e mostrei para os meus amigos todos. Mas mentira, como tem a perna curta, um dia a verdade chega. O backing vocal delas gosta muito de pagode. Um dia a gente estava viajando para fazer um show, e falei para ele: 'Você, que gosta de pagode, escuta essa música que Simone fez para mim'. Ele escutou e falou: 'Essa música é minha, fui eu que compus'. Como pode? Simone me enganou na primeira semana de relacionamento dizendo que tinha feito uma música para mim, e eu descobri quase um ano depois", disse Kaká.

Simone, então, brincou que esqueceu de 'combinar' a mentira com o compositor da música. "É porque eu esqueci de combinar com ele que era para ele sustentar a mentira, mas o importante é que eu lhe peguei pela moda", explicou a cantora.

Veja o vídeo: