Luiza Possi - Reprodução/Instagram

Luiza PossiReprodução/Instagram

Publicado 22/10/2021 16:01 | Atualizado 22/10/2021 16:40

Rio - Quase uma semana após o nascimento de seu segundo filho, Luiza Possi ainda está se adaptando à rotina com duas crianças para criar. Nesta sexta-feira (22), a cantora de 37 anos usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após seu filho mais velho aparecer com uma reação alérgica. "A vida da mãe de dois é não ter paz um minuto", disparou.

"Um está mamando no peito há horas, não para, e o outro resolveu que está com uma alergia no corpo inteiro, no olho, nas costas, nas pernas e ninguém sabe o que é", relatou a apresentadora. Luiza encerrou o momento de forma bem humorada e ironizou: "Ah, bom dia, são 9 horas", brincou nos Stories do Instagram.

Luiza Possi anunciou no último domingo o nascimento do filho caçula, Matteo, fruto do casamento com o diretor de TV Cris Gomes, com quem também tem Lucca, de 2 anos. "Nasceu meu doce Matteo. Tão esperto, tão querido, tão perto de mim. Nasceu de parto normal, está agora nos meus braços e abraços. Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós! Funcionou! Amém. Muito amor por aqui", comemorou a artista em suas redes sociais.