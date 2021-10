Mateus Carrieri celebra união com Day Ribeiro - Reprodução/AgNews

Mateus Carrieri celebra união com Day RibeiroReprodução/AgNews

Publicado 22/10/2021 16:25 | Atualizado 22/10/2021 16:50

Rio - Na tarde desta sexta-feira (22), Mateus Carrieri oficializou a união com Day Ribeiro em uma cerimônia íntima na cidade de São Paulo. A celebração contou com a presença dos filhos do ator.

fotogaleria "Decidimos celebrar nosso amor", disse o ex-Fazenda. Carrieri contou que mesmo com os protocolos sanitários da Covid-19 impedindo uma grande festa, o casal realizou um almoço para comemorar a união. ". "Achava que iria casar só no cartório, mas acabou virando um evento", brincou.

"São umas 30 pessoas, apenas. Nossos filhos, meu pai e sua esposa, as irmãs da Day e os filhos delas. Só família, realmente", contou.

O casal se conheceu no início de 2020 e teve o relacionamento interrompido durante o confinamento do ator no reality 'A Fazenda 12', no qual Day seguiu apoiando o amado do lado de fora. "Esperar durante os quatro da Fazenda, conversar com os grupos de fãs e puxar mutirões me deixou louca, me transbordou amor. Entendemos que a razão não vence a emoção”, falou.