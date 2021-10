Luciana Gimenez e Rod Stewart: - reprodução

Publicado 22/10/2021 16:37 | Atualizado 22/10/2021 18:14

Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, falou sobre seu namoro com Rod Stewart, em 1986, através de seu Instagram Stories, nesta sexta-feira.

"Fala do seu relacionamento com o Rod Stewart. É verdade?", perguntou um fã. A apresentadora, então, respondeu: "Era bem novinha... Eu tinha 17 para 18 anos. Ele é bem gente boa. A gente se divertia bastante. Fiquei uns 8 meses com ele", disse Luciana, de 51 anos, que também teve um relacionamento com Mick Jagger, com quem teve Lucas Jagger.



Através da rede social, a apresentadora ainda fez suspense ao ser questionada se estava namorando. Ela deu um sorrisinho e fez o sinal de 'pouquinho'. Ela ainda brincou que estava pronta pro crime: 'estou super pronta, porque hoje é sexta-feira, né?'.